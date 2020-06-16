Balakgazi parkı ve cam seyir terası şekilleniyor Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan Harput Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi şekillenmeye başladı.

Tarihi kimliğiyle geleceğin turizm merkezleri arasında yer alan medeniyetler merkezi Harput'un turizm potansiyeline değere katacak Cam Seyir Terası Projesi ilerliyor. Balakgazi Parkı üzerine inşa edilecek cam seyir terası, sunacağı eşsiz görsel şölen ile Harput turizmine değer katacak.

Harput'ta hayata geçirilen Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi, 5 bin 800 m2'lik alanda hayata geçiriliyor. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği sahada Balakgazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine ise ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunacak 220 m2 zemine sahip cam seyir terası inşa ediliyor. Beton zemin çalışması tamamlanan seyir terasının çelik konstrüksiyon çalışmalarına başlandı. Havuzları, kameriyeleri, çocuk oyun alanları ile şekillenecek Balakgazi Parkı piknik alanı zemini bazalt ve Elazığ Krem Taşı ile kaplanırken, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında örülen taş duvar üzerine patlatma körpe taş kaplaması ile aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca otopark alanında çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan ve Harput'un turizm açısından hak ettiği konuma yükselmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi, şehrin turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak, tarihi beldeye yepyeni bir vizyon kazandıracak.

Kaynak: Bültenler