Balakgazi parkı ve cam seyir terası çalışmaları başladı

06.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:45

Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte projenin hayata geçirileceği alanda hafriyat alım çalışmalarına başlandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan ve 11 Kasım 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje doğrultusunda, Balakgazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 m2 zemine sahip cam seyir terası inşa edilecek. Toplam 5 bin 800 m2'lik alanda komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Proje 2020 yılı içerisinde tamamlanarak, turizme kazandırılacak.

HARPUT TURİZMİNE DEĞER KATACAK

Elazığ'ın köklü geçmişini bağrında yaşatan Harput, yıllardır beklediği cam seyir terasa kavuşuyor. Tarihi kimliğiyle güçlü turizm potansiyeline sahip olan ve bu birikimiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran tarih ve medeniyetler merkezi Harput, yepyeni bir simgeye kavuşuyor. Balakgazi Parkı üzerine inşa edilecek cam seyir terası, sunacağı eşsiz görsel şölen ile Harput turizmine değer katacak. Cam seyir terası, şehre hakim bir noktada yer alan ve şehrin simgeleri arasında yer alan Balakkazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 m2 zemine sahip cam seyir terası inşa edilecek. Proje kapsamında Balakgazi Parkı'nda toplam 5.800 m2'lik alanda komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Alan; havuzları, kameriyeleri, çocuk oyun alanları, dekoratif aydınlatma çalışmaları, otoparkları ile tam bir cazibe merkezi kimliği kazanacak.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "HARPUT BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ın projeleri arasında yer alan ve Harput'un turizm açısından hak ettiği konuma yükselmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olan cam seyir terası projesi, şehrin turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak, tarihi beldeye yepyeni bir vizyon kazandıracak.

Başkan Şerifoğulları, Harput'un sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına ciddi adımlar atarak şehrin değerlerini ön plana çıkaracaklarını belirterek,"Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası projemiz Harput'umuzun sahip olduğu turizm potansiyelinin gelişmesi ve marka değer kazanmasına katkı sağlayacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Harput bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler