Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor
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Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor

Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Binlerce yıllık tarihi birikimi ve kadim kültürüyle medeniyetler merkezi olan Harput, yeni simgesine kavuştu.

Binlerce yıllık tarihi birikimi ve kadim kültürüyle medeniyetler merkezi olan Harput, yeni simgesine kavuştu.

Elazığ Belediyesi tarafından Harput girişinde inşa edilen Balakgazi Parkı ve cam seyir terası resmi açılış töreni, 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Balakgazi Parkı üzerine inşa edilen cam seyir terası, konuklarına sunduğu eşsiz görsel şölen ile Harput turizmine değer katıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan çalışma doğrultusunda, şehre hakim bir noktada yer alan ve şehrin simgeleri arasında yer alan Balakgazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 metrekare zemine sahip cam seyir terası inşa edildi. Toplam 5 bin 800 metrekarelik alanda komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar doğrultusunda 2 bin 332metrekare yeşil alan düzenlemesi, 118 metrekare çocuk oyun alanı, 227 metrekare cam seyir terası altı havuz, 144 metrekare kademeli süs havuzu, kameriyeler, dekoratif aydınlatma çalışması ile otopark oluşturuldu.

"Harput turizmine değer katacak"

Güçlü mirasıyla Harput'un turizm açısından hak ettiği konuma yükselmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrin turizm destinasyonu açısından büyük önem taşıyan Harput'umuzu geleceğe hazırlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları olmak üzere, Harput'umuz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla, müzeleriyle, bir yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor. Gözbebeğimiz Harput'umuza kazandırdığımız Balakgazi Parkı cam seyir terası, Harput'umuzun sahip olduğu turizm potansiyelinin gelişmesi ve marka değer kazanmasına katkı sağlayacaktır. Hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanan bu çalışma, şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor
Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor
Balakgazi Parkı ve cam seyir terası açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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