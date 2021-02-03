Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı
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Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı

03.02.2021 16:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:20

İzmir'de dün kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde en çok zarar gören ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Menderes ilçesinde ekiplerce hasar tespit ve ıslah çalışmaları başlatıldı.

İzmir'de dün kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde en çok zarar gören ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Menderes ilçesinde ekiplerce hasar tespit ve ıslah çalışmaları başlatıldı.

İZSU ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve sel nedeniyle taşan Balaban Deresi'nde çalışma yapıyor. Ekipler selde zarar gören köprüdeki hasarın giderilmesi ve derenin bozulan yapısı için ıslah çalışması yapıyor.

Balaban Deresi'nde su tahliyesi ise kontrollü olarak devam ediyor. Köprü üstünden araç geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Köprünün geçici tamiratından sonra yıkılarak yeniden yapılacağı belirtildi.

Sele kapılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin bulunduğu araç da derenin kenarına çıkarıldı.

Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı
Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı
Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı
Balaban deresinde ıslah çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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