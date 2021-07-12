Bala'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Bala'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bala'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Bala ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bala ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla aranan yabancı uyruklu O.E.'nin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Bala ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgedeki araştırma ve takip sonucu Bala ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde saklandığı belirlenen zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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