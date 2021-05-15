Bala'da şehit aileleri ziyaret edildi
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Bala'da şehit aileleri ziyaret edildi

Bala'da şehit aileleri ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Ergin, Küçükbıyık, Karahamzalı, Sofular, Sırapınar, Belçarsak ve Büyükbayat mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Ergin, Küçükbıyık, Karahamzalı, Sofular, Sırapınar, Belçarsak ve Büyükbayat mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit anne ve babası olmanın gurur verici olduğunu belirten Başkan Buran, "Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarındayız. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin aileleri bize emanet." dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Buran'a ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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