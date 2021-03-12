Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı

12.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:13
Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı

Ankara'nın Bala ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle klip hazırladı.

Ankara'nın Bala ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle klip hazırladı.

Bala Kaymakamlığı, Bala Belediyesi ve Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hazırlanan klip için öğrenciler, ilçenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Sosyal medyada da yayınlanan klip beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Prens Harry Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:14:09. #1.14#
title