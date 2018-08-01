Balâ'da Hortum Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi

ANKARA'nın Bala ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, evleri zarar gören vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Bala'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum ilçede büyük korkuya neden oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki traktör römorku devrilirken, ekili bahçeler zarar gördü. Üç mahallede etkili olan hortum nedeniyle yaklaşık 25 evde hasar oluştu.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan, zarar gören evleri ziyaret ederek incelemede bulundu. Ayrıca hasar oluşan evlerde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kaymakam Bayraklı, evleri zarar gören vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Kaplan da Tol Mahallesi'nde Mevlüt Yıldırım'a ait ağır hasarlı ahır için bir TIR tuğla siparişi verdi.

- Ankara