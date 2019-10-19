Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak

19.10.2019 17:45

Ankara'nın Bala ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Bala Belediyesi tarafından çiftçilere 110 ton buğday tohumu dağıtılacak.

Buğday tohumu dağıtımından önce Bala Belediyesi tarafından Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından Ata Tohumu Projesi hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, tarım ve hayvancılıkta yerli üretime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bala genelinde çiftçiye 110 ton buğday tohumu dağıtılacağını belirten Buran, "110 ton tohum dağıtacağız. Bu da 5 bin dönümlük araziyi kapsamaktadır. Tüm çiftçi ve köylerimizin faydalanması için her çiftçiye 20 dönüm arazi ekecek kadar tohum dağıtacağız. Bu tohumu tekrar hasat döneminde alacağız." ifadelerini kullandı.

Buran, tohumların 23 Ekim'den itibaren çiftçiye dağıtılacağını aktardı.

Kaynak: AA