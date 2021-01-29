Bala Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Bala Belediyesi, ilçede hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilçede hakim olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara kuru mama bıraktı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, "Sokaktaki canlar hepimize emanet. Soğuk kış günlerinde can dostlarımızı unutmuyor, sokaklardaki hayvan dostlarımızın beslenmelerini için mama kaplarına mama takviyesi yapıyoruz. Sokak hayvanlarını hep birlikte koruyalım, kollayalım, sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal