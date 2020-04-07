Bala Belediyesi araç filosunu güçlendirdi Bala Belediyesi, ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, 3 yeni hizmet aracı satın aldı.

Bala Belediyesi, ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, 3 yeni hizmet aracı satın aldı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada, vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yoğun bir dönemden geçtiklerini ifade eden Buran, "Bu dönemde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Biz Bala Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte görevimizin başındayız. Daha önceden almaya karar verdiğimiz araçlarımızın teslimatı bugün yapıldı. Bala'mıza hayırlı olsun. Bu süreç elbette bitecek, biz de bu dönemde görevimizin başındayız." diye konuştu.

Buran, ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda da uyardı.

Kaynak: AA