Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son günlerde artan bal ve zeytinyağı hırsızlıklarının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçeye dadanan 4 hırsız girdikleri ikisi ev dört farklı yerden kilolarca süzme bal ve zeytinyağı çaldı. İhbarlar üzerine polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmayla 4 şüphelinin kimlikleri belirleyen ekipler, yaptıkları baskınlar ile çalıntı malzemeler ve hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahatlığı ise pes dedirtti. Bazen yaya bazense araçlar ile gözüne kestirdikleri yere gelen şüpheliler, çaldıkları ürünleri kendi malıymış gibi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı