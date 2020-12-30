Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti

30.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:13
Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son günlerde artan bal ve zeytinyağı hırsızlıklarının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son günlerde artan bal ve zeytinyağı hırsızlıklarının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçeye dadanan 4 hırsız girdikleri ikisi ev dört farklı yerden kilolarca süzme bal ve zeytinyağı çaldı. İhbarlar üzerine polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmayla 4 şüphelinin kimlikleri belirleyen ekipler, yaptıkları baskınlar ile çalıntı malzemeler ve hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahatlığı ise pes dedirtti. Bazen yaya bazense araçlar ile gözüne kestirdikleri yere gelen şüpheliler, çaldıkları ürünleri kendi malıymış gibi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Metin Oktay Güven Yalçın Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Sakarya Kocaeli Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:16:54. #1.14#
title