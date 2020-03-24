Bal ve arı ürünleriyle vücudu zırhlamanın tam zamanı Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, bu dönemde "Sahteciliğin fazla olduğu bal ve arı ürünlerine yönelik online alışverişlerinizde güvenilir markalardan alışveriş yapın" uyarısında da bulundu.

BAL ve ARI ÜRÜNLERİ BİNLERCE YILDIR ANTİBİYOTİK OLARAK KULLANILIYOR

Binlerce yıldır doğal antibiyotik olarak kullanılan ham bal ve diğer arı ürünleri olan propolis, polen ve arı sütü bu süreçte bağışıklığı güçlendirici gıdalar olarak öneriliyor. Ham Bal ve arı ürünlerinin binlerce yıldır insanlar tarafından vücudu korumak için kullanıldığını ifade eden Ahmet Bağran Aksoy, ham balın sadece kahvaltılık bir ürün olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Doğallığı laboratuvar testleriyle ispat edilmiş, akademik otoritelerce belirlenen değerlere sahip olan ham bal ve arı ürünlerinin özel bir gıda olduğunu belirten Ahmet Bağran Aksoy, "Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Doktorlarımız bu süreçte doğal gıdalarla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Katkısız ham bal, arı sütü, polen ve propolis gibi besin değeri yüksek ürünler, uzmanların tarif ettiği doğal gıdaları tam olarak karşılıyor. Etabal olarak bizim meşhur vücudu zırhlayan karışımımız da bu ürünlerle yapılan özel bir ürün. Arı ürünlerinin doğru miktarda kullanılmasıyla hazırlanan bu karışım asla rastgele oranlarla hazırlanmamalı. Vitamin, mineral ve enzim bakımından zengin ve dengeli olan vücudu zırhlayan kür ile bağışıklık sistemini güçlendirme anlamında tüm risk faktörlerine karşı önlem alınabilir." dedi.

"ABUR-CUBUR YERİNE DOĞAL HAM BAL VE ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİN"

Bu dönemde bal alınacak adreslere de dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, perakende satış mağazalarının kapalı olması sebebiyle online satış kanallarına yönelen tüketicilerin güvenilir mecraları tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi. Balın günün her öğününde tüketilebileceğini belirten Aksoy, şu bilgileri de paylaştı: "Evde geçirilen bu dönemde insanlarımız abur-cubur olarak tabir ettiğimiz yapay şekerli ürünleri tercih etmemeli. Tatlı bir şeyler yemek isteyenler ballı yoğurt gibi evde kolaylıkla hazırlanabilen hafif ürünleri tercih edebilir. Bu hem hafif hem de daha doğal olacaktır. Bunun yanında çay, kahve ve diğer içeceklerde şeker kullananlar da beyaz şeker yerine ham bal tercih edebilir."

Kaynak: Bültenler