Bal üreticisi, ormanda bulduğu meşe kütüğünü kovan olarak kullanıyor
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Bal üreticisi, ormanda bulduğu meşe kütüğünü kovan olarak kullanıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arıcılık yapan Hüseyin Çağlar, ormanda gezerken tesadüfen rastladığı meşe ağacı kütüğünün kovuğunda yetiştirdiği arıları bal üretiminde kullanıyor.

Bal üreticisi, ormanda bulduğu meşe kütüğünü kovan olarak kullanıyor
18.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:30

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arıcılık yapan Hüseyin Çağlar, ormanda gezerken tesadüfen rastladığı meşe ağacı kütüğünün kovuğunda yetiştirdiği arıları bal üretiminde kullanıyor.

Kavak köyünde yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla geçimini sağlayan Çağlar, çevredeki ormanda gezerken rastladığı kütüğü evinin bahçesine taşıdı.

Ağacın kovuğuna ana arı bırakan Çağlar, doğal ortamda 3 kez arı alarak başka kovanlarda bal üretiyor.

Meşe kütüğünü "arı fabrikası" olarak nitelendiren Çağlar, doğal kovandaki arıların çalışmalarını her gün özenle takip ediyor.

Hüseyin Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana arıyı kovukta beklettiğini, oğullarını ise kovanlara taşıdığını söyledi.

Kovuğu dış etkenlerden koruduğunu belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"Ağacın içine yağmur girmemesi için önlem olarak koruma yaptık. Kış aylarında soğuktan ve haşerelerden zarar görmemesi için de arıların giriş çıkış yaptığı yeri biraz daraltıyoruz. Ağaç içinde bulunan arının tatlısını almak biraz zor oluyor. Buradan çıkan yavru arıları fenni kovanlara aktarıyoruz, bal üretimini oradan yapıyoruz. Herhangi bir ekleme yapmadığımız bu ilginç düzeneği evimize gelen herkes hayretle izliyor."

Çağlar, arıcılığın verimli bir meslek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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