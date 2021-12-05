Bal üreticilerine makine desteği

KİLİS (İHA) - GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yürürlüğe giren "Kilis ve İlçelerinde Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Kilis Arı Yetiştiriciler Birliğine Perga Makinesi ve Hamur Karma Makinesi teslim edildi.

Makine tesliminde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Arı Yetiştiriciler Birliğine üye 100 üreticiye 10 adetten bin adet arılı kovan teslim ettiklerini ifade ederek, " Ordu'da bulunan Arıcılık Araştırma Enstitümüze çiftçi gezisi ve eğitimi düzenledik. Birliğimize teslim ettiğimiz 1 adet Perga ve 1 adet Hamur Karma Makinesi ile 210 bin TL'si GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, 90 bin TL'si üreticilerimiz öz kaynaklarından karşılanan toplam 300 bin TL bütçeye sahip Kilis ve İlçelerinde Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projemizi nihayete erdirdik. İnsan beslenmesi ve sağlığında büyük yer tutan bal üretimi ile doğal yaşamın korunması ve devamlılığının sağlanmasında hayati önem taşıyan arı yetiştiriciliğine katkı sağladığımız bu proje, bal üretimine ve siz arı yetiştiricilerimize verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Sizler üreteceksiniz, biz devlet olarak sizleri destekleyeceğiz. Üretmek sizden, destek bizden. Bundan sonraki süreçte de bal üretimi ve arı yetiştiriciliği konularında hazırlanacak projeler ile yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlimiz tarımsal üretimine yaptıkları katkıdan dolayı Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ali Rıza Açıkel nezdinde tüm birlik üyelerimize teşekkür ederim " dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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