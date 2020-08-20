Bal üreticileri rekolteden memnun fiyatlardan rahatsız Bal üreticileri rekolteden memnun fiyatlardan rahatsız -Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi.

Bal üreticileri rekolteden memnun fiyatlardan rahatsız

-Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi

SİVAS - Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi.

Sivas'ta gezgin arıcıların 15 Ağustos'ta başladığı bal sağımı sürüyor. Havaların bu yıl esintili ve soğuk geçmesi sağımı geciktirirken rekolte ise beklenilen düzeylerde oldu. Yaklaşık 40 yıldır Sivas'ta gergin arıcılık yapan 57 yaşındaki Halit Tomakin bal fiyatlarının düşük olmasından yakınarak, "Aslen Orduluyuz. Memleketimize yakın olduğu ve verim iyi olduğu için Sivas'ı tercih ediyoruz. Burada ürettiğimiz balı başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı bölgesine gönderiyoruz. Fiyatlar çok düşük. Fiyatların yükselmesini isteriz. Zor bir meslek özveri olmazsa bu iş yapılmaz. Balın insan sağlığına her türlü yararı vardır" dedi.

Kadın arıcıda fiyatlardan rahatsız

Eşi ile Halit birlikte yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapan 57 yaşındaki Emine Tomakin bu yıl 200'e yakın kovandan 8 ton civarında bal elde ettiklerini belirtip, bal fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade etti. Bayan Tomakin, "Sivas'ın balı çiçeği güzel o yüzden tercih ediyoruz. Arıcılık zor iş, başka yapacağımız bir iş olmadığı için yapıyoruz. Burada 6 ay kalıyoruz. Bu yıl 8 ton bal aldık. Geçen senede rekolte aynıydı. Bal fiyatlarından memnun değiliz. Fiyatlar rayına oturmadı. Peteklerin kilosunu 25-30'a veriyoruz. Dört çeşit balımız var. Sızma balı 50-60 liraya, saf balı 60-70 liraya veriyoruz. Arıdan çektiğimiz normal balı 30 liraya veriyoruz. Buranın çiçeğinden toprağından bal çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA