Bal Ülkesi Filmi
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Hatidze Muratova, hasta annesi ile birlikte yolları, elektrik ve suyu olmayan Balkanlarda dağlık bir bölgede yaşar. Genç kadın, eski dağcılık geleneklerini kullanarak bal yetiştiriciliği yapmaktadır. Yaşadıkları bölgeye göçebe arıcıların gelmesi, bir yandan Hatidze’lerin yaşamını etkilerken bir yandan doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hatidze, bozulan düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Honeyland
Yapımcı Firma: Mars Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Makedonya
Orijinal Dili: Türkçe, Makedonca, Hırvatça, Sırpça
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 31.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com