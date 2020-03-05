Bal Ülkesi Filmi

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01

Hatidze Muratova, hasta annesi ile birlikte yolları, elektrik ve suyu olmayan Balkanlarda dağlık bir bölgede yaşar. Genç kadın, eski dağcılık geleneklerini kullanarak bal yetiştiriciliği yapmaktadır. Yaşadıkları bölgeye göçebe arıcıların gelmesi, bir yandan Hatidze’lerin yaşamını etkilerken bir yandan doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hatidze, bozulan düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Honeyland

Yapımcı Firma: Mars Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Makedonya

Orijinal Dili: Türkçe, Makedonca, Hırvatça, Sırpça

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 31.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com