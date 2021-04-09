BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor
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BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kısıtlı bütçesiyle geçen yıl şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkan 2 bin 500 nüfuslu beldenin takımı Bayırköyspor'un futboldaki başarısının sırrını açıkladı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kısıtlı bütçesiyle geçen yıl şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkan 2 bin 500 nüfuslu beldenin takımı Bayırköyspor'un futboldaki başarısının sırrını açıkladı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2019-2020 futbol sezonunda şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Bayırköyspor 17-18 Nisan'da başlayacak lig öncesi antrenmanlarına son sürat devam diyor. Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda takımın antrenmanını izleyerek, teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, başarısının sırrını açıkladı. Bayırköy halkının futbolu sevdiğini belirterek bu başarının arkasında birçok etkenin bulunduğunu kaydeden Başkan Yaman, "Benim sporcu geçmişim de var ve hiçbir zaman spora uzak olmadım. Bayırköyspor bizim çok özel yerimiz. Bayırköy gençliği bizim hafızamızdan geçen bizim olmasını istediğimizin bir tık önünde gidiyor. Gençlerimize çok teşekkür ediyorum, geleceğimiz emin adımlardadır. Bayırköyspor farklı bir ivme kazandı. 1. Amatörlüklerde bir iki takviye ile takım şampiyon oldu. Birçok kulübün yaptığı harcamanın yarısını yaptık şampiyon olduk. İlk önce sağlık sonrada birlik ve beraberlik ile olacak bir durum. Para ile olacak bir şey değil. Devasa paralar harcamadan şampiyon olduk BAL liginde de harcamayacağız." dedi.

"Bayırköyspor'un Bayırköy Belediyesi'nden başka sponsoru yok"

Bundan sonraki hedeflerinin 3. Lig olduğunu anlatan Başkan Yaman, "Takımımıza bir kaç takviye yaptık. Trabzon'dan var, Bursa'dan var, Eskişehir'den var özellikle şunu söyleyeyim Bilecik'in kendi çocukları var. Bayırköyspor'un Bayırköy Belediyesi'nden başka sponsoru yok. Bayırköy Belediyesi tek sponsor başka sponsor aldığımız yer yok. Belki çok iddialı olacak ama bundan sonraki hedefimiz 3. Lig yeter ki, Bilecik'te bu işe gönlünden destek versin. Güzel bir takım olduk Bilecik taraftarına güzel ve zevkli maçlar seyrettirdik. Geçen dönem gördük ki Bayırköyspor herkesin takımı olmuş. Biz Osmaneli ile iç içe maçları seyrediyoruz 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 2'ici oldu, rakibimiz kavga edip tartışmamız lazım ama böyle bir şey olmadı ne güzel taraftarlarımızla birlikte iç içe maçlar seyrettik. Bizim Münür Şahin ile abi kardeş olmamız da bunda çok büyük etken. Pazaryeri'ne gidiyoruz Zekiye Başkan bize yemek yemeden sizi göndermem diyor. Bozüyük'te de aynı şekil çok güzel karşılanıyoruz. Gençlerimiz heyecanını gençliğini başka yerlerde değil sporda atsın istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Scout ekipleri Bilecik'e geliyor"

Açıklamalarının devamında Scout ekiplerinin Bilecik'e gelip sporcuları takip ettiğini belirten Başkan Yaman; "Gençlik takımımız var, halter takımımız var. Halterde sporumuzu Ankaragücü'ne gönderdik. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımızı oralarda görünce biz ailesinden daha çok mutlu olduk. Scout ekipleri Bilecik'e gelip sporcularımızı takip ediyorlar. Biz Semih Şahin ile birlikte maçta seyrettir. Bilecik için yapacağımız bir şey var ise biz ona da hazırız" diye konuştu. - BİLECİK

BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor
BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor
BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor
BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor
BAL temsilcisi Bayırköyspor lige bomba gibi hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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