Bal satan kişiler arasında kavga: 1 ölü
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Bal satan kişiler arasında kavga: 1 ölü

İZMİT'te yol üzerinde stant açarak bal satan B.Ö. (48) tartıştığı başka bir stantta satış yapan D.M.'yi (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Bal satan kişiler arasında kavga: 1 ölü
09.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:08
İZMİT'te yol üzerinde stant açarak bal satan B.Ö. (48) tartıştığı başka bir stantta satış yapan D.M.'yi (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkının yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre hastane otoparkının bulunduğu yolda stant açarak bal satan B.Ö., ile başka bir stantta satış yapan D.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada D.M., tartıştığı B.Ö.'ye kafa attı. Bunun üzerine B.Ö., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle D.M.'ye ateş açtı. Olay yerindeki arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen D.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından B.Ö., olayda kullandığı pompalı tüfekle beraber gözaltına alındı. 


- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

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