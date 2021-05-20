Bal performansı yüksek Anadolu arı ırkları gen haritasıyla belirlenecek

Anadolu arı ırklarının genetik haritasının çıkarılması durumunda performansları belirleyen gen haritasının yapılabileceği, bu şekilde yüksek performansta bal yapan arı ırklarının görülebileceği bildirildi.

Anadolu arı ırklarının genetik haritasının çıkarılması durumunda performansları belirleyen gen haritasının yapılabileceği, bu şekilde yüksek performansta bal yapan arı ırklarının görülebileceği bildirildi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, dünyada arıcılık sektöründe ikinci sırada yer alan Türkiye'nin bal ve arı sayısında gayet iyi durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin arıcılık anlamında temel sorununun, polen bakımından verim düşüklüğü olduğunu vurgulayan Kekeçoğlu, "Verimi artırmak için doğru çalışmalar yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bunun temel çalışmalarından biri de doğru arı ırkıyla hareket edip çalışma yapmaktır. Bu konuda maalesef ülkemizde pek gelişme olmadı. Kendi yerel ırklarımız o kadar sağlam ki, dışarıdan getirdiğimiz arı ırkları daha çabuk hasta olabiliyor. O yüzden kendi araçlarımızla çalışmanın doğru olduğunu her zaman vurguluyoruz." diye konuştu.

Kekeçoğlu, arıcıların arı ırklarının korunmasıyla ilgili bilinçlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Maalesef arıcılarımızda bu konuyla ilgili bilinçlenme yok. Türkiye'nin 50 farklı ilinden arı örnekleri alarak çalışmalar yürüttük. Aslında bu çalışmayı, yerel arı ırkımızın ne kadar faaliyette olduğunu görmek için yaptık. Gördük ki arıcılarımız dışarıdan getirilen ana arılarla çalışma yapıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil, tam tersine Türkiye'nin arıcılıkta geri gitmesine sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

"Anadolu arı ırkımızın genetik haritasını çıkarıyoruz"

Türkiye'deki bal arısı ırklarının genetik yapısının ortaya konulması için TÜBİTAK destekli proje geliştirdiklerini aktaran Kekeçoğlu, yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Bunu arıcılara müjde olarak duyurduklarını dile getiren Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada birçok arı ırkının genetik haritası varken, Anadolu arı ırkımızın genetik haritası yoktu. Genetik yapısının bu kadar önemli olmasının sebebi ise yapmış olduğu bal, propolis gibi tükettiğimiz ürünlerin aslında genetiğiyle bağlı olması. Gen tablosunu çıkardığımız zaman bir sonraki adımda performansları belirleyen gen haritasını yapabileceğiz. Bu şekilde yüksek performansta bal yapabilen arı ırklarını görebileceğiz. Anadolu arı ırkının gen haritasının çıkarılması Türkiye'nin prestiji için önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer