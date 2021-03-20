Bal ormanları istişare toplantısı
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Bal ormanları istişare toplantısı

20.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:49
Bal ormanları istişare toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bal ormanları oluşturmak için istişare toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bal ormanları oluşturmak için istişare toplantısı yapıldığı bildirildi.

Toplantıya, İlçe Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Kütahya Arıcılar Birliği Başkanı Halit Balta, Arıcılar Mustafa Sezer ve Yaşar Durak katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in makamında yapılan toplantıda, İlçede yürütülen arıcılık faaliyetleri ve oluşturulan bal ormanları konuları ele alındı.

İlçe Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "2020 yılının Ekim ayında Pusan Köyü'nde; lavanta, salkım söğüt, badem, alıç, yalancı akasya, arı otu, korunga ve mahlep bitkilerinin ekimiyle Pusan Bal Ormanı'nın oluşturuldu. Bu ay içerisinde Çakırsaz Köyü'nde aynı bitkilerin ekimiyle Çakırsaz Bal Ormanı'nın oluşturulacak. Bu bitkilerle oluşturulan habitatlar sayesinde ilçede arıcılıkla uğraşan vatandaşların geçim kaynağı olan bal üretimine katkıda bulunulacağı ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilecek" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İrdelp, " İlgili Bakanlıklar nezdinde oluşturulan planlar çerçevesinde, İlçemizde yürütülen ticari faaliyetlerde ve vatandaşlarımızın geçim kaynağı olan iş kollarında, hem sektörel gelişim, hem de İlçemizin kalkınması için gereken her türlü imkanın sağlanacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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