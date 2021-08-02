Bal Merası'nda ilk üretim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Tahtalı Baraj Havzası'na yerleştirilen 60 arı kovanında ilk bal sağımı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Tahtalı Baraj Havzası'na yerleştirilen 60 arı kovanında ilk bal sağımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki doğal ortamda aromatik bitkilerle beslenen arıların balının verimini arttırmak için çalışmalarını sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda kırsal bölgelerde gelir getirici tarımsal üretimi teşvik eden projelerden biri daha hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde, İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı Havzası'ndaki Bal Merası'nda "Tahtalı Havzası Agroekolojik Arıcılık Projesi" kapsamında yöreye özgü bal elde edildi. Havzanın 5 ayrı noktasına konulan 60 kovanda ilk bal sağımına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç katıldı.

Bölgeye aromatik bitkiler dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Tahtalı Baraj Havzası'nın mutlak koruma alanı olduğunu anımsattı. İzmir'de arıcılık açısından kapalı bir havza oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Ertuğrul Tugay, "Amacımız gezginci arıcılık değil sabit arıcılık yapmak. Biz burada iki yıldır çalışma yürütüyoruz. Bölgeye arıların beslenebileceği aromatik bitkiler diktik. Kovanları da koyduk ve bu kovanlardan elde edeceğimiz balın kalitesini, verimini araştıracağız. Amacımız 12 yıl boyunca arının burada beslenmesini sağlamak" dedi. Tugay, " Bu havzada elde edilen balın kalitesi yüksek olacak. Bu çalışmanın sonunda bölgedeki küçük ölçekli arıcıların havzaya kovanlarını koyabilmeleri için imkan yaratacağız. Böylece üreticiler açısından alternatif gelir getirici üretim sahaları yaratmış olacağız" diye konuştu. Çalışmanın bir yıl daha süreceğini, daha sonra elde edilecek verilere göre Tahtalı Havzası içerisinde arı konaklama alanlarının belirleneceğini dile getiren Tugay, bir sonraki aşamada Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim verilen ve kovan desteği sağlanan üreticilerle kooperatif kuracaklarını sözlerine ekledi. Bu kooperatif aracılığıyla elde edilecek bal markalaştırılacak tüketiciye ulaştırılacak.

"Tahtalı Havzası bu projede önder olacak"

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan da Tahtalı Baraj Havzası'nın çok özel bir bölge olduğunu ifade ederek "Su havzalarında sınırlı faaliyetler yürütülüyor. Buralarda sadece organik tarım, arıcılık gibi faaliyetler yapılabilir. Doğa ve suya hiç bir zararı olmayan çalışmalar yapılabilir. Su havzaları çok özel alanlardır. İyi korunan alanlar" dedi. Bu proje ile tarımsal üretim yapanlara alternatif sunulduğunu da söyleyen Özkan, "Bizim havzamızda, bizim kontrolümüzde arı kovanlarını koyarak çok özel bal elde edebilirler. Bu bal da Türkiye'de marka olabilir. Çünkü burası çok özel, çok temiz bir havza. Çok güvenle alınabilecek, tüketilebilecek. Kalitesi de güvenilirliği de çok yüksek olacak. Türkiye'deki tüm su havzalarının bu amaçla kullanılabileceğini düşünüyorum. Tahtalı Havzası bu projede önder olacak" diye konuştu.

Elde edilen bal, ilk etapta İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine ikram edilecek. Ayrıca aşevinde de kullanılacak.

Kaynak: Habermetre