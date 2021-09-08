BAL ligine katılım başvurularında 9 Eylül son gün

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine katılım başvuruları 9 Eylül 2021 sona eriyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine katılım başvuruları 9 Eylül 2021 sona eriyor.

Aralarında Kars 36 Spor'un da bulunduğu toplam 278 takımın katılım hakkı bulunduğu BAL Ligi'nin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12. sezonu düzenlenecek. Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 09 Eylül 2021 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor.

BAL'a 2021-2022 sezonunda Kars 36 Spor'un da aralarında bulunduğu 278 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 104' ü 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig' de yer alan takımlardan, 158' i Bölgesel Amatör Lig takımı olup 2020-2021 sezonunda lige katılmayan takımlardan, 16' sı ise 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig'den BAL' a düşen takımlardan oluşuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı