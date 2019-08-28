BAL Liginde heyecan 21 Eylül'de başlıyor

28.08.2019 17:22

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) heyecan, 21-22 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi.



29 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacak ikinci saha denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası ise grup kuralarının çekileceği öğrenildi. İlk hafta karşılaşmalarının da 21-22 Eylül'de tarihlerinde oynanacağı açıklandı.



BAL Liginin iddialı takımlarından olan Aliağaspor FK da, ikinci etap hazırlıkları için gittiği Afyon kampında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, günde yaptığı çift antrenmanlar ile sezon öncesi güç depoluyor. Takımın yeni Teknik Sorumlusu Bilal Özkurt yönetiminde hazırlıklarına devam eden sarı siyahlılar; dayanıklılık, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Aliağa FK'nın, 2 Eylül'de bitecek olan Afyon kampının ardından kente dönerek çalışmalarına Aliağa'da devam edecek.



Tamamen başarıya odaklandıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Bilal Özkurt, takım içerisindeki uyumu ve yardımlaşmayı üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Kamp süresince takımın eksiklerini gördüklerini de ifade eden Özkurt, şöyle devam etti:



"Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu çok kaliteli bir takıma sahibiz. Afyon kampı eksiklerimizi görmemiz için önemli bir çalışma ortamı sağladı. Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz. Lige en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen yıl elimizden kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene Aliağa'ya yaşatmak istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA