BAL Ligi'nde Kars derbisi heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAL Ligi'nde Kars derbisi heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
BAL Ligi'nde Kars derbisi heyecanı

Kars'ta, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşması heyecanı yaşanıyor.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kars'ta, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşması heyecanı yaşanıyor.

20 Şubat 2022 Pazar Günü saat 13.00'de Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarlarından birlik beraberlik çağrısı geldi.

İyi olan tarafın kazanması çağrısında bulunan taraftarlar, hafta sonu kazanan tarafın Kars olması dileklerinde bulundular.

Öte yandan Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Her iki takımında kazanmak için saha çıkacağı belirtilirken, Kars 36 Spor geçen hafta Ağrı karşısında kaybedilen puanın telafisini yapmayı planlıyor. Kağızman Gençlerbirliği Spor ise Ardahan karşısında aldığı galibiyeti, Yeşil Beyazlı ekip karşısında alarak yoluna devam etmeyi düşünüyor.

Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00'de Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Kağızman, Kars, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title