BAL Ligi: Bayburt Belediyespor - Erzincan Ulalarspor: 1-1
Bölgesel Amatör Liginde (BAL) karşı karşıya gelen Bayburt Belediyespor ile Erzincan Ulalarspor 1-1 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Liginde (BAL) karşı karşıya gelen Bayburt Belediyespor ile Erzincan Ulalarspor 1-1 berabere kaldı.
Bayburt'ta oynanan maçta karşılıklı geçen atakların ardından iki takımda birer gol buldu. Maçın 90 dakikası 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Bayburt Belediyespor ile Erzincan Ulalarspor 1-1'lik skorla birer puan aldı. Bayburt Belediyespor ligin ikinci haftasında pazar günü 1461 Trabzonspor ile mücadele edecek. - BAYBURT