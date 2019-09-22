BAL Ligi: Bayburt Belediyespor - Erzincan Ulalarspor: 1-1

22.09.2019 17:37

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) karşı karşıya gelen Bayburt Belediyespor ile Erzincan Ulalarspor 1-1 berabere kaldı.



Bayburt'ta oynanan maçta karşılıklı geçen atakların ardından iki takımda birer gol buldu. Maçın 90 dakikası 1-1'lik skorla sonuçlandı.



Bayburt Belediyespor ile Erzincan Ulalarspor 1-1'lik skorla birer puan aldı. Bayburt Belediyespor ligin ikinci haftasında pazar günü 1461 Trabzonspor ile mücadele edecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA