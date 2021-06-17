BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bölgesel Amatör Ligi maçları nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bölgesel Amatör Ligi maçları nerede?

BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bölgesel Amatör Ligi maçları nerede?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bölgesel Amatör Ligi maçları devam ediyor. Bugünkü BAL ligi maçlarından birisi de Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçıdır. Peki, Aliağa FK - Çiğli Belediyespor BAL ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı nerede oynanıyor? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maç şifreli mi, ücretsiz mi, hangi kanalda?

Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı bugün ekranlara geliyor. Peki, BAL ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Maçlar EGE TV'de mi olacak? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 18:00 'da başlayacaktır.

ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç EGE TV'de yayınlanacak. Bunun yanı sıra maçı D Smart 278 numaralı kanaldan izleyebilirsiniz.

ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Aliağa Atatürk Stadyumu'da, İzmir Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Merve Dizdar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bölgesel Amatör Ligi maçları nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:57:34. #1.14#

title