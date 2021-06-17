BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bölgesel Amatör Ligi maçları nerede?
Bölgesel Amatör Ligi maçları devam ediyor. Bugünkü BAL ligi maçlarından birisi de Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçıdır. Peki, Aliağa FK - Çiğli Belediyespor BAL ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı nerede oynanıyor? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maç şifreli mi, ücretsiz mi, hangi kanalda?
Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı bugün ekranlara geliyor. Peki, BAL ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Maçlar EGE TV'de mi olacak? Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BAL Ligi Aliağa FK - Çiğli Belediyespor maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 18:00 'da başlayacaktır.
ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maç EGE TV'de yayınlanacak. Bunun yanı sıra maçı D Smart 278 numaralı kanaldan izleyebilirsiniz.
ALİAĞA FK - ÇİĞLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Aliağa Atatürk Stadyumu'da, İzmir Stadyumu'nda oynanacak.