Bal Kutularında 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bal kutularına gizlenmiş 2 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bal kutularına gizlenmiş 2 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Şehirlerarası Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri E.P'nin pazar çantasında arama yaptı.
Aramada, çantadaki bal kutularının tabanına zulalanmış 10 paket içinde 2 kilo 91 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan E.P, emniyete götürüldü.