Bal Kutularına Gizlenmiş 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerince otogarda yapılan operasyonda bul kutularının altına yerleştirilmiş 2 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek yolcu otobüsü ile kente gelen E.P.'yi durdurarak arama yaptı. Şüphelinin beraberinde getirdiği pazar çantaları içerisinde yapılan aramada, bal kutularının taban kısmına zulalanmış 10 parça halinde, toplam ağırlığı 2 kilo 91 gram olan eroin ele geçirdi. Şüpheli E.P. gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı. - Habersivas