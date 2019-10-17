Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu

17.10.2019 12:10

Sakarya'nın önemli tarım ürünlerinden bal kabağı, ekiminden hasadına, taşınmasından usta ellerde pişip sofralara ulaşmasına kadar uzun bir yolculuğun ardından damakları şenlendiriyor.

Kentte yeni hasat bal kabaklarının sofralara yolculuğu başladı. Binbir zahmetle çekirdekten ekimi yapılan, yetişmesinin ardından tarlada gün ışığında her tarafının olgunlaşması için zaman zaman çevrilen bal kabakları, daha sonra kesiliyor.

Yine kışın uzun süre dayanması için tarlada bir hafta gün ışığında bekletilen kabaklar, çiftçiler tarafından kamyon ve traktörlerle depolara kaldırılıyor.

Depolardan pazar tezgahları veya restoranlara gönderilen kabaklar, usta ellerde tatlandırılıp sofralara servis ediliyor.

Kabak üreticisi Salih Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kabak" denilince akla Sakarya'nın geldiğini söyledi.

Kabağın Sakarya ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Verimi, tadı güzel. Çorbasından tatlısına, yemeğine kadar çok çeşit ürünleri olur. Ayrıca sağlık açısından da yararlı. Sakarya bölgesinde 3 bin dönüm arazi ekiliyor. Bu araziden yıllık ortalama 9-10 bin ton üretim yapılıyor. Sakarya ekonomisine güzel bir girdisi var. Kabağımız İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa gibi yerlere gönderiliyor. Türkiye'nin her yerinde kabak ekimi yapılıyor ama Sakarya'nın kabağı, tadı farklı olduğundan vatandaşlarımız tarafından tercih ediliyor."

Yetkililere bal kabağının tanıtımı için festival düzenlenmesi çağrısında bulunan Özmen, "Nasıl Malatya'nın kayısısı, Isparta'nın gülü, Denizli'nin horozu varsa Sakarya'mızın da kabağı var. Sakarya'ya gelen bir misafirimizin kent merkezinde bal kabağı figürüyle karşılaşmasını isteriz. Bilmeyen biri, hiç olmazsa Sakarya'ya geldiği zaman kabağı görür. Sakarya'mızdan ayrılırken bir bal kabağı veya tatlısını alıp hediye olarak götürebilir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Aziz Uyan da bu yıl kabak rekoltesinin iyi olduğunu belirterek, "Ancak piyasası düşük, ondan memnun değiliz. Çiftçi her konuda desteklenmek istiyor." dedi.

Tüccarlık yapan Harun Haşmetoğulları ise kentten aldıkları kabağı İstanbul'a hale götürdüklerini ve pazarda sattıklarını söyledi.

Sakarya kabağının lezzetli ve dayanıklı olduğunu anlatan Haşmetoğulları, "Tatlı yaparken diğer kabaklar gibi dağılmaz. Adapazarı kabağı hem kalitesi hem lezzetiyle en çok tercih edilen ürün." şeklinde konuştu.

"Müşterilerimize tavsiye ediyoruz"

Islama köftecisi Bahattin Aydın, restoranında müşterilerine tatlı olarak sunduğu kabağı, tarlasında organik yetiştirdiğini ifade etti.

Kabağın lezzetini, doğallığı, tatlıyı yapan ustanın mahareti ve pişirilmesinin etkilediğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sakarya'da 'yiyecek' dendiği zaman ıslama köfte ve kabak tatlısı akla gelir. Diğer hamurlu tatlılardan daha hafif. Doğal ortamda yetiştiği için çok faydalı. Bu nedenle müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Şeker hastası müşterilerimize de şerbetsiz bir dilim kabak ikram ediyoruz. Daha önce kabak tatlısı yememiş veya sevmeyen müşterilerimiz oluyor. Onlardan denemelerini istiyoruz. Yedikleri zaman bir hafta sonra tekrar geliyorlar. Bu da bizi memnun ediyor."

Kabak tatlısının yapımını anlatan Aydın, tarladan restorana gelen kabakları özel bıçakla dilimleyip soyduktan sonra suyunu salması için tencerede bir akşam beklettiklerini bildirdi.

Daha sonra üzerine bir miktar şeker ekleyip ocağa koydukları kabağın yaklaşık 5-6 saatte hazır hale geldiğini belirten Aydın, kabak tatlısını üzerine kaymak ve ceviz ekleyerek ikram ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA