Bal Kabağı Mücveri Nasıl Yapılır? - Haberler
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Bal Kabağı Mücveri Nasıl Yapılır?

DailyMotion.com - Haberler | Yaşam

"Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Bal kabağı mücveri yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Bal kabağı mücveri yapmanın püf noktaları nelerdir? Bal kabağı mücverinin malzemeleri nelerdir? Bal kabağı mücveri nereye özgü? Bal kabağı mücveri nerede yenir?" soruları Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Bal kabağı

Dereotu

Zeytinyağı

Sıvı yağ

Un

Tuz

Yumurta

Kabartma tozu

Karabiber

Soğan

Maydanoz

Nane

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