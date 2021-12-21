Bal Kabağı Mücveri Nasıl Yapılır?
"Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Bal kabağı mücveri yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Bal kabağı mücveri yapmanın püf noktaları nelerdir? Bal kabağı mücverinin malzemeleri nelerdir? Bal kabağı mücveri nereye özgü? Bal kabağı mücveri nerede yenir?" soruları Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Bal kabağı
Dereotu
Zeytinyağı
Sıvı yağ
Un
Tuz
Yumurta
Kabartma tozu
Karabiber
Soğan
Maydanoz
Nane
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