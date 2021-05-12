BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak
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BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak

BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları yeni bir statü ve yeni bir gruplandırma ile Haziran ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları yeni bir statü ve yeni bir gruplandırma ile Haziran ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Öncelikle BAL'a katılma hakkı olan 266 kulübe lige katılıp katılmayacakları yazılı olarak sorulacak, bu sezon katılmayacağını belirten kulüplerin BAL'a katılım hakkı saklı tutulup 2021-2022 sezonuna katılabileceklerdir. Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL'a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL'a katılabileceklerdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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