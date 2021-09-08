BAL-GÖÇ'ten ziyaret trafiği
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BAL-GÖÇ'ten ziyaret trafiği

BAL-GÖÇ'ten ziyaret trafiği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Mustafakemalpaşa Şubesi, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve STK'lara nezaket ziyaretinde bulundu.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Mustafakemalpaşa Şubesi, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve STK'lara nezaket ziyaretinde bulundu.

Mart ayında yapılan kongrenin ardından BAL-GÖÇ Şube Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Arslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve Bursa protokolünü ziyaret etti. BAL-GÖÇ yeni yönetimi, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, protokol mensupları, STK ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan, kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan platformun yeni dönemde daha faal olacağını söyledi.

BAL-GÖÇ'ü misafir eden protokol mensuplarına Balkan coğrafyasına yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan dolayı plaket takdim ettiklerini kaydeden Hüseyin Arslan, "Bizleri ağırlayan ve daha yakından tanışma fırsatı bularak, derneğimizin faaliyetlerini anlatma imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. BAL-GÖÇ, Balkanlar'dan göç eden ve Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımızın aralarındaki dayanışmayı artırmak, Balkan ülkeleri ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesini sağlamak için çalışıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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