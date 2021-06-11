BAL-GÖÇ'ten sandık çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAL-GÖÇ'ten sandık çağrısı

BAL-GÖÇ'ten sandık çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan'da 11 Temmuzda yapılacak genel seçimler öncesi Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması için harekete geçildi.

Bulgaristan'da 11 Temmuzda yapılacak genel seçimler öncesi Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması için harekete geçildi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Şube Başkanı Hüseyin Arslan, Bulgaristan'da oy kullanma hakkına sahip bulunan Mustafakemalpaşa'da yaşayan göçmenlerin belirlendiğini, liçna kartları ile münferit başvuru yapan bu vatandaşların komşu ülke seçimlerinde oy kullanabileceğini kaydetti.

Bulgaristan'daki ilgili merciler, Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması kararını ise 15 Hazirandan sonra verecek. BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 Nisan'daki seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğunu, 11 Temmuzdaki seçimlerde de bu sayıya ulaşılacağını kaydetti. Mustafakemalpaşa'da yaşayan ve çifte vatandaş olarak seçimlerde oy kullanmak için BAL-GÖÇ Şubesi organizasyonuyla müracaat eden 65 kişinin bulunduğunu ifade eden Arslan, "Bulgaristan'da 4 Nisanda yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı. BAL-GÖÇ Şubesi olarak bizlerde soydaşlarımızın haklarının korunması ve Bulgaristan'daki demokrasinin gelişimi adına hareket ediyoruz. Hemşerilerimizin seçim listelerinde yer almaları için 15 Haziran 2021 tarihine kadar internet üzerinden dilekçe doldurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu konu da şubemizden yardım alabilir. Vatandaşlık hakkımızı kullanalım, soydaşlarımızın haklarını koruyalım. Bursa'da bugün itibariyle 2 bin 523, Türkiye genelinde ise 14 bin 193 başvuru bulunuyor. Kestel'de 97, İnegöl'de 110, Karacabey'de 55, Orhangazi'de 226, Bandırma'da 102 ve Mustafakemalpaşa'da 65 başvuru var. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımız için Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur" dedi.

Bulgaristan seçim kurulunun başvuruların sona erdiği 15 Hazirandan sonra yapacağı değerlendirmede Mustafakemalpaşa'da da sandık kurulmasına karar verebileceğini belirten Hüseyin Arslan, "Karar olumlu çıkarsa Mustafakemalpaşa için bu bir ilk olacak. Vatandaşlarımız Bursa'ya gitmeden Mustafakemalpaşa'da oyunu kullanabilecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Diego Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAL-GÖÇ'ten sandık çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:53:31. #1.15#

title