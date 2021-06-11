BAL-GÖÇ'ten sandık çağrısı

Bulgaristan'da 11 Temmuzda yapılacak genel seçimler öncesi Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması için harekete geçildi.

Bulgaristan'da 11 Temmuzda yapılacak genel seçimler öncesi Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması için harekete geçildi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Şube Başkanı Hüseyin Arslan, Bulgaristan'da oy kullanma hakkına sahip bulunan Mustafakemalpaşa'da yaşayan göçmenlerin belirlendiğini, liçna kartları ile münferit başvuru yapan bu vatandaşların komşu ülke seçimlerinde oy kullanabileceğini kaydetti.

Bulgaristan'daki ilgili merciler, Mustafakemalpaşa'da sandık kurulması kararını ise 15 Hazirandan sonra verecek. BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 Nisan'daki seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğunu, 11 Temmuzdaki seçimlerde de bu sayıya ulaşılacağını kaydetti. Mustafakemalpaşa'da yaşayan ve çifte vatandaş olarak seçimlerde oy kullanmak için BAL-GÖÇ Şubesi organizasyonuyla müracaat eden 65 kişinin bulunduğunu ifade eden Arslan, "Bulgaristan'da 4 Nisanda yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı. BAL-GÖÇ Şubesi olarak bizlerde soydaşlarımızın haklarının korunması ve Bulgaristan'daki demokrasinin gelişimi adına hareket ediyoruz. Hemşerilerimizin seçim listelerinde yer almaları için 15 Haziran 2021 tarihine kadar internet üzerinden dilekçe doldurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu konu da şubemizden yardım alabilir. Vatandaşlık hakkımızı kullanalım, soydaşlarımızın haklarını koruyalım. Bursa'da bugün itibariyle 2 bin 523, Türkiye genelinde ise 14 bin 193 başvuru bulunuyor. Kestel'de 97, İnegöl'de 110, Karacabey'de 55, Orhangazi'de 226, Bandırma'da 102 ve Mustafakemalpaşa'da 65 başvuru var. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımız için Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur" dedi.

Bulgaristan seçim kurulunun başvuruların sona erdiği 15 Hazirandan sonra yapacağı değerlendirmede Mustafakemalpaşa'da da sandık kurulmasına karar verebileceğini belirten Hüseyin Arslan, "Karar olumlu çıkarsa Mustafakemalpaşa için bu bir ilk olacak. Vatandaşlarımız Bursa'ya gitmeden Mustafakemalpaşa'da oyunu kullanabilecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı