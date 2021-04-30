Bal-Göç, Bulgaristan parlamentosunun yurt dışı sandık sınırlaması kararını kaldırmasından memnun

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç), Bulgaristan parlamentosunun yurt dışındaki seçim sandık sınırlamasıyla ilgili kararın kaldırılmasından memnun.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç), Bulgaristan parlamentosunun yurt dışındaki seçim sandık sınırlamasıyla ilgili kararın kaldırılmasından memnun.

Bal-Göç Genel Sekreteri Gökhan Sözüçetin yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında parlamento seçimlerinde Türkiye genelindeki sandık sayısının 135'ten 35'e düşürüldüğü ve Türkiye'de kullanılan oy sayısının 90 bin civarından 20 bin civarına düştüğünü belirtti.

Çok sayıda kişinin Bulgaristan seçimlerinde çıkarılan engeller nedeniyle oy kullanamadığını hatırlatan Sözüçetin, şunları aktardı:

"Yurt dışındaki seçim sandık sayısı sınırlaması Bulgaristan Meclisi'nde kaldırıldı. Asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe zorlanan soydaşlarımıza karşı yapılan son derece düşündürücü davranıştan kısmen geri dönülmesi bizleri mutlu etmiştir. Zira bu kardeşlerimiz, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde bulundukları topraklardan asimilasyona tabi olarak hür iradeleriyle göç etmedikleri için hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkına sahip olmaları gerekiyordu. Bulgar alfabesi mecburiyeti gibi engellerin kaldırılmasının yanı sıra Türkçe siyasi çalışmalara müsaade edileceğinin beklentisi içinde olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyoruz."

Bal-Göç daha önce de Bulgaristan göçmenlerine yönelik yapılan uygulamayı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir