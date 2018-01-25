Bal gibi kampanya... Katkı maddesi bulana 10 bin lira ödül verecek

GAZİANTEP - Erzurumlu bal satıcısı sattığı balda, katkı maddesi bulunmadığını söyleyerek kampanya başlattı. Balına çok güvenen bal satıcısı, balında katkı bulanan 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Gaziantep'te düzenlenen gıda fuarına gelen Erzurumlu bal üreticisi fuarda açtığı standın üzerine, "Bizim nezaretimizde balımızda katkı maddesi bulana 10 bin lira ödül" yazısını yazdırdı. Bal üreticisi Vahit Özden, "Türkiye'de son 20-30 yıldır ballarda çok katkı oluyor. Glikoz ve şeker kullanılıyor bunun içinde biz gerçek arıcılar olarak bu işten bıktık. Ben 2 bin 500 rakımda bal yapıyorum. Ayılarla mücadele ediyorum zor şartlarda yapıyoruz. Diğer yandan insanlar evinde glikoz ve şekerli bal yapıp benim yanımda satınca bende halkımızı bir şekilde inandırmak zorunda kaldım. Onun için ben bu sloganı uyguluyorum. Bütün herkesi de bu sloganı uygulamaya davet ediyorum" dedi.

"Daha önce deneyen oldu"

Daha önce Erzurum Üniversitesinde Ziraat Fakültesinde bir vatandaşın denetlediğini belirten Özden, "Zaten denetlemeye gerek kalmıyor insanımız bir alışınca sürekli arıyor. Çünkü hakiki bal bağımlılık yapıyor. Ben buraya tabelamı astım Allah'ın izniyle balımızı Allah'ın yarattığı şekilde halkımıza sunuyorum" diye konuştu.