HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki ay önce Trakya'ya giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirdi.

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor
27.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:43

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki ay önce Trakya'ya giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirdi. Geçtiğimiz yıl 250 lira olan bir teneke balın bu yıl 400 liraya yükseldiğini anlatan emekli öğretmen Aydın Kunter, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mayıs ayı içinde ayçiçeği için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının önemli ölçüde artması da bayram sevinci yaşanmasına neden oldu. Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini anlatan arıcı Aydın Kunter, bal fiyatlarının artmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Binlerce arıcının Trakya'da bir araya geldiğini anlatan Kunter, "Arıcılar olarak Edirne Havsa'da ve Tekirdağ Hayrabolu'da bir araya geldik. Hayrabolu'daki toplantıda bir teneke balı 400 liranın altında satmama kararı aldık. Trakya'ya gelen bal toptancıları da balın tenekesini 40 liradan almayı kabul etti. Yaklaşık 100-120 bin teneke bal tırlara yüklendi. Geçtiğimiz yıl 250 lira olan bir teneke balın bu yıl 400 liraya yükselmesi arıcıları sevindirdi. Adeta bayram sevinci yaşıyoruz. Arıcı hiçbir zaman bu kadar mutlu olmadı. Birlikten kuvvet doğdu. Balıkesirli arıcılar olarak bize destek olan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Platform Başkanımız Mustafa Sarıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Üreten yüreklerden tüketen yüreklere selam olsun. Tarımsız arı olmaz diyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Magazin
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı 3. Sayfa
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Ekonomi
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Özlem Zengin İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Kerem Bursin Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 15:49:22. #1.14#
title