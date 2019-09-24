BAL ekibi Görelespor, Giresunspor karşısında turu hedefliyor

24.09.2019 11:14

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda, sahasında yarın TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak BAL Ligi ekiplerinden Görelespor'da, kulüp başkanı Murathan Coşkuner, turu geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki takımın geçmiş yıllarda 3. ligde birkaç kez karşı karşıya geldiğini belirtti.

Uzun zaman sonra iki ilin takımının resmi bir karşılaşmada yeniden karşı karşıya gelecek olmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Coşkuner, bir BAL Ligi takımı olmalarına rağmen rakipleri karşısında turu geçme adına sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Saha ve seyirci avantajının kendilerinden yana olduğuna vurgu yapan Coşkuner, şöyle konuştu:

"BAL Ligi ekibiyiz ve bunun bilinciyle sahaya çıkacağız ancak Giresunspor kadar biz de iddialıyız. Saha ve seyirci avantajı bizden yana. Bu avantajımızı iyi kullanarak 90 dakika sonunda sahadan galip ayrılmak ve turu geçen taraf olmak istiyoruz."

Kaynak: AA