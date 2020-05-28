Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır? Diyet yapanlar şeker tüketimi konusunda çok dikkatli olmalıdır. Diğer beyaz şekerlerin aksine metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olan bal, diyet için doğru besindir. Peki, bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?

BAL DİYETİ TAKVİMİ

1. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. İçecek olarak çay, kahve ya da şekersiz limonata içebilirsiniz

Öğle: 50 gram pişmiş karnabahar, 100 gram peynir, 50 gram haşlanmış tavuk, 50 gram haşlanmış brokoliyi blendırdan geçirin ve tüketin. yanında içecek olarak içine bal karıştırılmış kahve çay içebilirsiniz.

Akşam: Bir parça tam tahıllı ekmek, sebze çorbası, 1 adet, portakal, armut, elma.

2. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. yanında çay, limonata ya da kahve içebilirsiniz.

Öğle: 100 gram yağsız peynir, bir çay kaşığı bal ve rafadan yumurta karıştırılarak yenir. Yanında kahve, çay ya da şekersiz limonata içebilirsiniz.

Akşam: Çay, bol limonlu sebze salatası, 150 gram tavuk ya da balık filetosu.

3. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. İçecek olarak çay, kahve ya da şekersiz limonata içebilirsiniz. 1 tane de elma yiyebilirsiniz.

Öğle: Ev yapımı şekersiz limonata, 50 gram peynir, taze sebze, bir dilim çavdar ekmeği.

Akşam:Bir fincan kahve veya çay, 300 gram pişmiş sebze, bir çay kaşığı bal ile karıştırılmış yumurta.

Not: Beslenme düzeninizle ilgili vereceğiniz tüm kararlarda öncelikle doktorunuza başvurunuz.