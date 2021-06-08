BAL'da tarihi sezon başlıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) pandemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıkıştırılmış fikstürle oynatılmasına karar verilen 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) pandemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıkıştırılmış fikstürle oynatılmasına karar verilen 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Diyarbakır takımları, 4.bölge 3. ve 4.grupta mücadele edecek. Günün tüm maçları saat 17.00'da başlayacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi dile kolay 1.5 sezonluk aranın ardında bugün yeni bir heyecanla başlayacak. Koronavirüs nedeniyle Mart 2020'de ara verilen ligin yeni formatına göre 108 takım sıkıştırılmış fikstür ile mücadele verecek. 27'şer takımlı 4 bölgeden oluşan ilk etap maçları sonunda grup birincileri ikinci aşamaya kalacak. Çeyrek, yarı ve final maçları tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanarak 4 takım 3.Lig'e yükselecek. Çift devreli lig üsülüne göre oynanacak ilk etap maçları Çarşamba-Pazar şeklinde arka arkaya yapılarak 27 Haziran'a kadar tamamlanmış olacak.

Diyarbakır takımlarının maçları bugün

Diyarbakır takımları 4.bölgede 3 ve 4. gruplarda mücadele edecek. 3. grupta bugün saat 17.00'da Silvan 21Spor-Diyarbakırspor ve Bismil 21Spor-Çınar Belediyespor maçları oynanacak. 3 takımdan oluşan 4. grup ise bugün Bağlar Belediyespor-Mazıdağı Fosfatspor karşılaşmasına sahne olacak. Bu iki grupta ikinci hafta maçları 13 Haziran Pazar günü oynanacak. Yine saat 17.00'da başlayacak mücadelelerde Diyarbakırspor-Bismil 21Spor ve Çınar Belediyespor-Silvan 21Spor maçlarının heyecanı yaşanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı