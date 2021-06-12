BAL'da mücadele eden takımlar kısıtlamalardan muaf tutulacak

Samsun'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlileri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Samsun'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlileri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen program gereğince BAL müsabakalarının haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günleri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen gün ve saatlerde müsabakalara katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin muafiyetin nedeni ve buna bağlı zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmaları talep edildi.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, haziran ayı boyunca seyircisiz gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu BAL grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin kısıtlamalardan muaf tutulmaları kararlaştırıldı.

Alınan kararlara uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek