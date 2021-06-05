BAL'da Kayseri derbisi heyecanı
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BAL'da Kayseri derbisi heyecanı

BAL'da Kayseri derbisi heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri derbisi oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri derbisi oynanacak. Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Yeni sezonda Kayseri 2 takımla temsil edilecek. 108 takımın katılımı ile başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligde 3.Bölge 5.Grupta mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Kayseri Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor arasındaki müsabaka 8 Haziran Salı günü saat 17: 00'da Atatürk Spor Kompleksi Yan sahada başlayacak. - KAYSERİ

BAL'da Kayseri derbisi heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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