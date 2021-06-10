BAL'da ilk düdük Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde çalındı
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BAL'da ilk düdük Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde çalındı

BAL'da ilk düdük Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde çalındı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi tarafından yenilenen Yusuf Tırpancı Tesisleri yeniden amatör spor kulüplerinin maçlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Dün oynanan Bölgesel Amatör Lig sezon açılış maçında Altay Yeşilovaspor ile Torosgücü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta gülen taraf rakibini 2-1'le geçmeyi başaran Torosgücü oldu.

Altay Yeşilovaspor, Bölgesel Amatör Lig açılış maçında sahasında ağırladığı güçlü rakibi Torosgücü'ne 2-1 mağlup oldu. Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde oynanan maçta dakika 32'de Hasan Aykılıç'ın golüyle öne geçen Torosgücü, ilk yarıyı Ferdi Başoda'nın 44'üncü dakikada attığı golle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda sahaya ağırlığını koyan Altay Yeşilovaspor 82'nci dakikada Gürol Helvacı'nın golüyle farkı 1'e indirse de sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Amatör kulüpler için spor kompleksi

Geçen yıla kadar yalnızca protokol tribününün yer aldığı küçük bir bölümün kapalı olduğu tesiste düzenlenen yenileme çalışmalarıyla taraftar bölümünün üstü de kapatıldı. Soyunma odaları ve tuvaletleri de elden geçiren Bornova Belediyesi, Yusuf Tırpancı Tesislerini tam anlamıyla bir spor kompleksine dönüştürdü.

Kaynak: Bültenler

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BAL'da ilk düdük Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde çalındı - Haberler
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