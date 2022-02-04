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BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

ELAZIĞ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. Grupta 19 puanla lider olan D. Fırat Üniversitesi, 10. haftada 15 puanla en yakın takipçisi Elazığ Yolspor'a konuk olacak. Elazığ derbisi, 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanacak ve müsabakada hakem Muhammed Sevim görev yapacak. Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise ikinci yarının ilk haftasında Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak.

6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Bismil İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet İhsan Derme düdük çalacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Pazar, Spor, Haber

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