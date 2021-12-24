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BAL'da Elazığ takımlarının programı

BAL'da Elazığ takımlarının programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımlarından 2'si deplasmanda, 1'i ise evinde sahne alacak.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımlarından 2'si deplasmanda, 1'i ise evinde sahne alacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta hafta sonu oynanacak olan 9. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 18 puanla grubun zirvesinde yer alan D. Fırat Üniversitesi GSK pazar günü deplasmanda 12 Bingölspor'la karşılaşacak. Saat 13.00'da başlayacak olan maça Bingöl Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Bir diğer Elazığ ekibi Kovancılarspor ise Bismil 1936 Gençlik maçıyla devreye girecek. 26 Aralık Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan maç Bismil ilçe sahasında oynanacak.

Teknik sorumlu Önder Çınar'ı takımın başına getiren Elazığ Yolspor ise ilk yarının son haftasında evinde Dersimspor'la karşılaşacak. 26 Aralık Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan müsabakaya Gençlik Merkezi sentetik saha ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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