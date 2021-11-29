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BAL'da Elazığ takımlarının bileği bükülmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BAL'da Elazığ takımlarının bileği bükülmedi

Elazığ'ın, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iki takımı, haftasonu oynadıkları maçları kazanırken, Kovancılarspor beraberlik aldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iki takımı, haftasonu oynadıkları maçları kazanırken, Kovancılarspor beraberlik aldı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 5. ahfta maçları geride kaldı. Elazığ temsilcilerinden Yolspor, deplasmanda karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. Fırat Üniversitesi GSK ise yine deplasmanda karşılaştığı Karlıova Yıldırımspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Kovancılarspor ise evinde karşılaştığı maçta Dersimspor'la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. 6. haftada ise Elazığ ekipleri D. Fırat Üniversitesi ile Kovancılarspor karşı karşıya gelecek. Elazığ Yolspor evinde 12 Bingölspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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