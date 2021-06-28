BAL'da Aliağa FK ve Buca Zafer çeyrek finalde

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle bu sezon farklı bir formatla kısa fikstürde oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2'nci Bölge'de İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü ve Buca Zaferspor, gruplarını lider tamamlayarak isimlerini çeyrek finale yazdırdı.