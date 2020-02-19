Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi

19.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:12

Tarım ve Orman Bakanlığının aromalı bal ürünlerinin üretimini yasaklama kararı, arıcıları memnun etti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm birliklerin uzun süredir bu konuda çalışma yaptığını söyledi.

Bakanlığın yaptığı düzenlemeyle aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretiminin yasaklandığını hatırlatan Çiftçi, kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bu sayede artık arıcıların emeklerinin çalınamayacağını dile getiren Çiftçi, kararın sektörün geleceği açısından da umut verici olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Alınan bu kararla birlikte arıcılarımızın kazançlarının artacağına inanıyoruz. Emek hırsızları bu kararla birlikte devreden çıkmış olacak." dedi.

Akın Çiftçi, tüketicilerden, bal alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA