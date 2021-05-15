Bal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Bal, doğal bir iyileştirici olmasına rağmen bazı insanlar için önemli bir alerjendir.

Bal, doğal bir iyileştirici olmasına rağmen bazı insanlar için önemli bir alerjendir. Bal üretimi sırasında ağaç polenleri ve arı polenleri ile kontamine olabilir. Bu nedenle kişinin polene alerjisi varsa bazı bal türlerine karşı da alerjik reaksiyon gösterebilir.

Bal Alerjisi Nedir?

Bal alerjisi, bala ya da polene karşı hassasiyetten dolayı meydana gelebilir. Bal, doğal bir antioksidan ve anti-enflamatuardır. Aynı zamanda, balın kontamine olması en çok görülen polen ve diğer bitki alerjenleridir. Bal alerjisi semptomları, genellikle polen alerjisi semptomlarına önemli ölçüde benzeyebilir. Polene alerjisi olan kişiler sadece bal yerken değil aynı zamanda da alerjen içerme olasılığı bulunan diğer arı ürünlerini de çok dikkatli bir şekilde kullanmalıdır.

Bal Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Bal alerjisi, genellikle polenden kaynaklanır. Bal alerjisi olan kişilerin tüm bal ve bal içeren ürünlerden uzak durması gerekir. Belirtilerin kötüleşmesi durumunda vakit kaybetmeden doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. Bal içeren besinlerle temas etmek de alerjiye yol açabilir. Bu nedenle en yakın hastaneye başvurmanız gerekir.

Bal Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Bal Alerjisi Belirtileri

Balın çok sayıda faydası olmasına rağmen bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bal üretiminde polen kirlenmiş olabilir. Bu da polen hassasiyeti olan bünyelerde alerjik reaksiyonlar gelişmesine yol açabilir. Genellikle balın kendisinden ziyade poleni alerjiye yol açabilir. En yaygın görülen bal alerjisi belirtileri ise;

Hapşırma

Burun akıntısı

Gözlerde sulanma

Kurdeşen ve döküntü

Kaşıntılı boğaz

Hırıltılı solunum

Baş ağrısı

Kusma

İshal

Mide bulantısı

Bayılma

Düzensiz kalp atışı

Ciltte kaşıntı olabilir.

Bal Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Bal, genellikle güvenilir bir besindir. Fakat bal alerjisi olan kişilerin tüm bal içeren ürünlerden olabildiğince uzak durması gerekir. Bal alerjisinin belirtilerine uygun olarak doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda antihistamin kullanımı önerilebilir. Belirtilerin uzun sürmesi ve kötüleşmesi durumunda en yakın hastaneye başvurmanız gerekir. Bal içerebilecek bazı ürünler ise,

Çikolata barları

Kekler

Çörekler

Şekerlemeler

Tatlandırıcılar

Alerjiye neden olabilecek diğer alerjenler ise,

Ayçiçekleri

Laleler

Karabuğday

Okaliptüs

Meşe

Söğüt

Bal üreten bitkiler

Bal Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Bal alerjisi belirtileri yaşamanız durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Alerji uzmanları, alerji konusunda üst ihtisas yapan ve alerjik reaksiyonların tanı ve tedavisini planlayan en yetkili uzman hekimlerdir. Alerji uzmanı, mevcut durumunuza ve belirtilerinize göre size en uygun test ve yöntemi kullanarak alerjinizin olup olmadığını belirler. Bal alerjiniz varsa, tedavideki en önemli konu bal ve bal içeren tüm besinlerden uzak durmaktır.

Balın kullanım alanının gittikçe genişlemesi bal içeren ürünlerden ve baldan uzak durmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle yiyeceğiniz besinlerin içeriğini okuyarak içinde bal olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Paketli gıdaları satın alırken içindekiler bölümünde bal olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Bal, özellikle de tatlılarda, turtalarda, pastalarda ve çikolatalı bisküvilerde yer alan bir besin olduğu için bu besinleri satın alırken içinde bal olup olmadığını sormanız gerekir. Alerjinizin şiddetine uygun alerji uzmanınız size ilaç önerebilir. Bu ilaçlar, alerjik reaksiyonlardan meydana gelen belirtilerin hafiflemesini ve rahatlamasını sağlayabilir. Ciddi alerjik reaksiyonlar hissetmeniz durumunda ise, acil müdahale gerekebilir.

Kaynak: Hürriyet