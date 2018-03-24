Bal 4. Grup Şampiyonu Fatsa Belediyespor Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta deplasmanda Sivas Demirspor'u 2-0 yenen Fatsa Belediyespor, ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

14 takımın mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Fatsa Belediyespor aldığı başarılı sonuçları şampiyonlukla taçlandırdı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 24.hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Sivas Demirspor'u 37. dakikada Anıl Bircan, 73. dakikada Babacar Mbaye Diop'un attığı gollerle 2-0 mağlup eden Fatsa Belediyespor grup maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, "Lige iyi bir başlangıç yaptık ve sonucunda şampiyon olduk. İyi bir ekiple yola çıktık, hedefimize ulaşmak için artık tek bir play-off maçı kaldı. Bu maçı da alarak 18 yıllık 3. lig hasretimizi gidereceğiz. Yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyon olmak için çok çalıştıklarını ifade eden Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven ise, "İki yıllık bir yapılanma ile takımımızın başına geçmiştik. Hedefimiz iki yıl içinde şampiyon olmaktı ve bunu başardık takımımla. İnşallah play-off maçında da rakibimizi yenerek 3. lig hedefimize ulaşırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ise, "Sezon öncesi iyi bir ekip kurduk ve başarılı sonuçlar alarak ligde bitime iki hafta şampiyon olduk. Hedefimiz 3. lig ve buna başaracak ekibe sahibiz. Ligde şampiyon olduğumuz için şehir olarak çok mutluyuz" diye konuştu. - ORDU